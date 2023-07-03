Китай с 1 августа ограничил вывоз из страны галлия и германия - металлов, используемых в производстве полупроводников и электроники.

Как пишет Bloomberg, принятие такого решения может привести к увеличению затрат для производителей и обострению геополитических противоречий в контексте гонки по разработке передовых вычислительных технологий.

Введение мер экспортного контроля для галлия и германия, а также их химических соединений, обусловлено защитой национальной безопасности и интересов Китая, говорится в сообщении Минторга, которое цитирует Market Watch.

Китайским поставщикам галлия и германия необходимо будет получать лицензию на экспорт в ведомстве, указывая, в каких целях планируется использование материалов.

Ранее "Страна" сообщала, что военные действия в Украине заставили Пекин задуматься о собственных возможностях.

Вышедший в отставку полковник армии Китая Чжоу Бо, занимающий должность старшего научного сотрудника Университета Цинхуа в Пекине, перечислил среди уроков боевых действий в Украине необходимость иметь больше высокоточных ракет и дронов. Однако этими видами оружия Пекин уже располагает в количествах, превышающих те, что есть у России, отмечает WSJ.

Известно, что Великий Кормчий Китая Си Цзиньпинь назвал сроки установления силового контроля над островом - 2027 год.

Ранее сообщалось, что атака Китая на Тайвань потенциально может остановить крупнейшего в мире производителя микросхем, что приведет к ежегодному сокращению мировой экономики до 1 трлн долларов в первые несколько лет.

Также Китай обвинил G7 в препятствовании миру и развитию других стран.