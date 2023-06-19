Военные действия в Украине заставили Пекин задуматься о собственных возможностях.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Вышедший в отставку полковник армии Китая Чжоу Бо, занимающий должность старшего научного сотрудника Университета Цинхуа в Пекине, перечислил среди уроков боевых действий в Украине необходимость иметь больше высокоточных ракет и дронов. Однако этими видами оружия Пекин уже располагает в количествах, превышающих те, что есть у России, отмечает WSJ.

При этом, несмотря на модернизацию китайской Народно-освободительной армии, никто не знает, как она поведет себя на поле боя, учитывая, что ни у кого из солдат нет боевого опыта, указывает в то же время газета.

Известно, что Великий Кормчий Китая Си Цзиньпинь назвал сроки установления силового контроля над островом - 2027 год.

Ранее сообщалось, что атака Китая на Тайвань потенциально может остановить крупнейшего в мире производителя микросхем, что приведет к ежегодному сокращению мировой экономики до 1 трлн долларов в первые несколько лет.

Также Китай обвинил G7 в препятствовании миру и развитию других стран.