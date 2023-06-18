В МИД КНР охарактеризовали текущие отношения Пекина и Вашингтона как самые плачевные за всю историю
Отношения КНР и США находятся на самой низкой точке с момента установления дипотношений.
Такую оценку дал глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине.
Китайский министр отметил, что такой уровень дипломатических отношений не отвечает ни интересам двух стран, ни ожиданиям международного сообщества.
"Китай привержен построению стабильных, предсказуемых, конструктивных отношений с США", — подчеркнул Ган.
По его мнению, вопрос Тайваня лежит в основе коренных интересов Китая, это самая главная проблема в китайско-американских отношениях и самый большой риск.
Цинь Ган выразил надежду, что США будут придерживаться "рационального и объективного понимания Китая, двигаться навстречу Китаю, защищать политическую основу китайско-американских отношений", а также "решать отдельные непредвиденные ситуации невозмутимо, профессионально и разумно".
Как мы писали, Госдеп опубликовал пресс-релиз о встрече Блинкена в Пекине с главой китайского МИД. Как указано в пресс-релизе, госсекретарь поднял ряд проблемных вопросов, а также сказал о возможности изучения сотрудничества по общим транснациональным вопросам с КНР.
По данным СМИ, Блинкен намеревался обсудить с представителями власти КНР войну в Украине.