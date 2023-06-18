Отношения КНР и США находятся на самой низкой точке с момента установления дипотношений.

Такую оценку дал глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине.

Китайский министр отметил, что такой уровень дипломатических отношений не отвечает ни интересам двух стран, ни ожиданиям международного сообщества.

"Китай привержен построению стабильных, предсказуемых, конструктивных отношений с США", — подчеркнул Ган.

По его мнению, вопрос Тайваня лежит в основе коренных интересов Китая, это самая главная проблема в китайско-американских отношениях и самый большой риск.

Цинь Ган выразил надежду, что США будут придерживаться "рационального и объективного понимания Китая, двигаться навстречу Китаю, защищать политическую основу китайско-американских отношений", а также "решать отдельные непредвиденные ситуации невозмутимо, профессионально и разумно".

Как мы писали, Госдеп опубликовал пресс-релиз о встрече Блинкена в Пекине с главой китайского МИД. Как указано в пресс-релизе, госсекретарь поднял ряд проблемных вопросов, а также сказал о возможности изучения сотрудничества по общим транснациональным вопросам с КНР.

По данным СМИ, Блинкен намеревался обсудить с представителями власти КНР войну в Украине.