Спецпредставитель КНР Ли Хуэй, во время визита в Киев в середине мая, не поверил властям Украины, что комплекс Patriot смог перехватить российский "Кинжал", и уехал, не дождавшись доказательств.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times.

Также он заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.

Напомним, в ночь на 4 мая ВСУ сбили гиперзвуковую ракету "Кинжал" над Киевом. Позже в США подтвердили, что Украина использовала американский ЗРК "Patriot", чтобы сбить "Кинжал".

Война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был удар ракетой "Искандер" по Первомайску Харьковской области. Пострадали более 40 человек, среди пострадавших дети. Также вчера был целый вал сообщений о грядущем теракте на Запорожской АЭС. ВСУ сообщили о возможной подготовке провокации. Заявлялось, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

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