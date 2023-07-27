Китай помогает России уклоняться от западных санкций и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для использования в Украине.

Об этом говорится в несекретном отчете американской разведки, сообщает Reuters. Оценку отношений КНР и РФ дало Управление директора национальной разведки (ODNI), а опубликовал постоянный специальный комитет по разведке Палаты представителей США.

Китай неоднократно отрицал отправку военной техники в Россию после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Но по данным ODNI, Пекин "предоставляет некоторые технологии двойного назначения, которые военные Москвы используют для продолжения войны в Украине, несмотря на международный кордон санкций и экспортного контроля".

"Таможенные записи показывают, что государственные оборонные компании КНР отгружают навигационное оборудование, технику для постановки помех и детали для истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями", - говорится в отчете.

В нем также сказано, что Китай стал "еще более важным партнером" России после того, как Москва вторглась в Украину в прошлом году.

ODNI сообщила, что Китай и Россия увеличили долю двусторонней торговли с расчетами в юанях, а финансовые учреждения обеих стран расширяют использование внутренних платежных систем.

Китай увеличил импорт экспортируемых из России энергоносителей, в том числе нефти и газа, перенаправленных из Европы, говорится в сообщении.

ODNI процитировал большую часть информации из сообщений СМИ. В Управлении добавили, что "разведывательному сообществу не хватает отчетов, чтобы оценить", намеренно ли Пекин препятствует контролю США своего экспорта".

Ранее главный дипломатический советник президента Франции Эмманюэля Макрона Эмманюэль Бонн заявил, что Китай поставляет в Россию предметы, которые могут быть использованы в качестве военного снаряжения, хотя и не в больших масштабах. Позже французские власти уточнили, что Бонн имел ввиду технологии двойного назначения и нелетальную помощь, такую как шлемы и бронежилеты.

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен после своего визита в Пекин рассказал, что китайские власти заверили его, что не собираются поставлять России оружие для войны в Украине.