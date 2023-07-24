Китай тайно отправляет России снаряжение в объеме, "достаточном для оснащения армии".

Об этом пишет Politico со ссылкой на таможенные записи.

Поставляются товары не военного, но двойного назначения.

В частности, РФ закупила сотни тысяч бронежилетов и касок, дроны, которые можно использовать для корректировки артиллерийского огня или сброса гранат, и тепловизионные оптические прицелы для наведения на противника ночью.

"Эти поставки указывают на лазейку размером с Китай в попытках Запада затормозить путинскую военную машину", - пишет издание.

В то же время экспорт оборудования в Украину резко сократился.

Например, дронов РФ закупила на более 100 млн долларов - в 30 раз больше, чем Украина. Закупку керамики, которая используется в бронежилетах, РФ увеличила на 69% до 225 млн долларов, а Украина сократила на 61% - до 5 млн.

Ранее замглавы Минобороны Виталий Дейнега говорил, что Украина не может закупать у Китая дроны, "чтобы не испортить отношения с США".

Также у Макрона заявляли, что Китай поставляет России "значительные военные мощности".

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

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