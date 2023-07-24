Китай тайно отправляет России снаряжение в объемах достаточных для армии - Politico
Китай тайно отправляет России снаряжение в объеме, "достаточном для оснащения армии".
Об этом пишет Politico со ссылкой на таможенные записи.
Поставляются товары не военного, но двойного назначения.
В частности, РФ закупила сотни тысяч бронежилетов и касок, дроны, которые можно использовать для корректировки артиллерийского огня или сброса гранат, и тепловизионные оптические прицелы для наведения на противника ночью.
"Эти поставки указывают на лазейку размером с Китай в попытках Запада затормозить путинскую военную машину", - пишет издание.
В то же время экспорт оборудования в Украину резко сократился.
Например, дронов РФ закупила на более 100 млн долларов - в 30 раз больше, чем Украина. Закупку керамики, которая используется в бронежилетах, РФ увеличила на 69% до 225 млн долларов, а Украина сократила на 61% - до 5 млн.
Ранее замглавы Минобороны Виталий Дейнега говорил, что Украина не может закупать у Китая дроны, "чтобы не испортить отношения с США".
Также у Макрона заявляли, что Китай поставляет России "значительные военные мощности".
Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.
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