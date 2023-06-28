На фоне растущего противостояния КНР и США китайские военные приступили к моделированию сценариев "тотальной войны".

Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на ученых, участвующих в проекте.

"Китайские военные недавно добавили сценарий "тотальной войны" при тестировании и оценке характеристик нового оружия, поскольку риск военного конфликта между Китаем и США достиг самого высокого уровня за последние десятилетия", - пишет издание.

Под тотальной войной, согласно газете, подразумевается мобилизация всех доступных ресурсов и усилий нации для победы.

"В ней участвуют не только военные, но и гражданское население и экономика, как это было во время Первой и Второй мировых войн", - поясняет газета.

Издание отмечает, что потенциальный противник Китая в эти сценариях не назван, однако среди его военной техники указаны эсминцы, стоящие на вооружении США. Сам же условный противник обозначен как некий "синий альянс" (синего цвета флаг НАТО).

Недавно в МИД КНР охарактеризовали текущие отношения Пекина и Вашингтона как самые плачевные за всю историю.

В мае Генри Киссинджер заявил, что США и Китай являются главной угрозой миру и самому существованию человечества, так как взяли курс на конфликт друг с другом.