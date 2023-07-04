Администрация президента США Джо Байдена намерена ограничить доступ китайских компаний к американским облачным сервисам.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По новым предлагаемым правилам владельцы облачных сервисов, такие как Amazon и Microsoft, должны будут запрашивать у правительства США разрешение на предоставление китайским клиентам своих услуг, предусматривающих использование передовых чипов с технологиями искусственного интеллекта.

Американские эксперты в сфере национальной безопасности говорят, что китайские IT-компании имеют возможность обходить введенные Вашингтоном ограничения на экспорт высокотехнологичных чипов за счет использования облачных сервисов. Будучи клиентами этих сервисов, они получают доступ к мощным вычислительным ресурсам, не покупая полупроводниковые компоненты, запрещенные к поставкам в КНР, например, чипы A100 американской Nvidia Corp.

Министерство торговли США может объявить о введении ограничений на поставку облачных услуг в Китай в ближайшие недели, сообщают источники WSJ.

Такой шаг дополнит пакет мер, принятых США за последние месяцы для ограничения доступа Китая к новейшим технологиям. Пекин предпринимает ответные шаги: в мае Управление по вопросам киберпростанства страны запретило китайским операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию американской Micron Technology, а на днях Китай ввел ограничения на экспорт галлия и германия - редкоземельных материалов, используемых в производстве чипов.

Как сообщала "Страна", в мае США ввели ограничения против китайских, турецких и узбекских компаний, помогавших РФ обходить санкции.