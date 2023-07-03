Украина не может закупать у Китая дроны, "чтобы не испортить отношения с США".

Об этом сказал замглавы Минобороны Виталий Дейнега.

"Насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтоб не испортить отношения с США", - прокомментировал Дейнега сложности с закупкой китайских дронов Mavic, которые сейчас активно используются на фронте. Об этом он сказал в интервью "Левому берегу".

Ранее Китай неоднократно обвиняли в поставке дронов для России.

Также в Пентагоне сообщили, что сбитый зимой над США китайский аэростат имел разведывательное оборудование на борту.

Напомним, 24 июня в Минобороны подтвердили, что ВСУ начали масштабное наступление на Донбассе. Если на позапрошлой неделе было зафиксировано около 6,5 тысяч обстрелов, то на минувшей - почти 12 тысяч.

При этом россияне за неделю удвоили число обстрелов на восточном фронте, сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же до боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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