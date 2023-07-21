Китай поставляет "значительные военные мощности" в Россию.

Об этом заявил советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бонн. Его слова приводит CNN.

"Да, есть признаки того, что они делают вещи, которые мы хотели бы, чтобы они не делали", - сказал Бонн.

На вопрос о том, поставляет ли Китай непосредственно оружие, Бонн ответил несколько расплывчато: "Ну... военное оборудование... как нам известно, он поставляет значительные военные мощности в Россию".

Позже французские власти уточнили CNN, что Бонн имел ввиду технологии двойного назначения и нелетальную помощь, такую как шлемы и бронежилеты.

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен после своего визита в Пекин рассказал, что китайские власти заверили его, что не собираются поставлять России оружие для войны в Украине. В Пекине дипломату сказали, что КНР он не оказывает и не будет помогать России летальным оружием для использования в Украине.

В марте появилась информация о поставках Китаем в Россию с момента начала войны беспилотников на сумму более 12 миллионов долларов. Об этом писала американская пресса.