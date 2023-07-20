В мае 2023 года суммарные поставки российского природного газа в Китай по трубопроводам и в сжиженном виде составили 3,09 миллиарда кубометров. Это максимальный показатель за всю историю российского экспорта в КНР.

Об этом сообщает Главное таможенное управление Китая.

Впервые в истории российский экспорт превысил 3 миллиарда кубометров. В том числе "Газпром" поставил по магистрали "Сила Сибири" в Китай почти 2 миллиарда кубометров газа. Поставки 13 партий топлива через СПГ добавили еще 1,1 миллиарда кубометров. Крупнотоннажный сжиженный природный газ для Китая в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (его совладельцами являются "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

По объему поставок газа в КНР в мае 2023 года Россия обошла Австралию (2,8 миллиарда кубометров) и Туркменистан (2,7 миллиарда кубометров). Российские поставки и ранее выходили на первое место в китайском портфеле: это было в январе и феврале. В марте и апреле экспорт трубопроводного газа был немного ниже из-за плановых профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири".

Ранее мы сообщали, что Россия является и главным экспортером нефти в Китай. В мае объем ее поставок в КНР достиг исторического рекорда.

Также мы писали, что Западу сложно отслеживать соблюдение санкций, направленных против торговли российскими энергоресурсами.