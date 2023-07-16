Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии. Товарооборот стран за пять месяцев 2023 года достиг 27,1 млрд долларов.

Такие данные приводит министерство торговли и промышленности Индии.

Согласно данным ведомства, по итогам января-мая объем двусторонней торговли вырос в 3,8 раза - до рекордных 27,1 миллиарда долларов.

Это произошло на фоне роста закупок Индией российских товаров в 3,9 раза - до 26,5 млрд долларов, что позволило России остаться вторым по значимости импортером товаров в страну. Также резко увеличился и экспорт индийской продукции в Россию - в 2,6 раза, до 639 млн долларов.



Крупнейшим торговым партнером Индии по-прежнему является Китай с общим товарооборотом в 41,1 млрд долларов, хотя показатель за год снизился на 9,3%. Вторыми остаются США, чей объем торговли с Индией за год уменьшился на 12,5% - до 30,4 млрд долларов.

Товарооборот Объединенных Арабских Эмиратов и Индии в январе-мае снизился на 11% - до 24,2 млрд долларов, в результате чего страна опустилась на четвертую позицию.

Саудовская Аравия осталась на пятой строчке с товарооборотом в 18,3 млрд долларов, который сократился на 9,1% в годовом значении.

Напомним, с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года Россия увеличила объемы поставки нефти в Индию в 14 раз. А в мае Индия закупила у России больше нефти, чем в Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ и США вместе взятых.

Также мы писали, что Украина может, сама того не подозревая, закупать у Индии российское дизельное топливо. Как заявляют некоторые специалисты, индийское дизельное топливо может иметь российское происхождение.