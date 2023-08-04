Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал участие китайского представителя по Украине Ли Хуэя во встрече в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Об этом говорится в комментарии главы МИД Украины агентству "Интерфакс-Украина".

Кулеба пояснил, что Украина стремится к участию Китая в будущем глобальном саммите "формулы мира", поэтому "новость о том, что Китай делегирует Ли Хуэя в Джидду – это суперпрорыв".

Он подчеркнул, что важную роль в решении Китая сыграла Саудовская Аравия, а также телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

"Саудовская Аравия привлекла Китай, и это историческая победа", – отметил Кулеба, добавив, что от факта присутствия на встрече спецпредставителя правительства Китая России "сорвет крышку".

Как ранее анализировала "Страна", присутствие Пекина в Джидде может сыграть как раз против консолидации вокруг формулы Зеленского.

Из всех крупных стран "глобального Юга" именно КНР активнее других поддерживает Москву и громче всех обвиняет Запад в "агрессивной политике".

То есть не исключено, что КНР как раз усилит "пророссийский" вектор (призывы к компромиссам с РФ) среди незападных стран, которые соберутся в Саудовской Аравии, продвигая идею скорейшего окончания войны через прекращение огня по линии фронта.

Напомним, в США заявили, что не ждут результатов от посвященного Украине мирного саммита в Саудовской Аравии.