Саудовская Аравия рассматривает проведение встречи по Украине в эти выходные как возможность представить себя в качестве миротворца.

Об этом пишет Politico.

При этом пока неясно, будет ли сам наследный принц Мухаммед бен Салман присутствовать на встрече. Но ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию о ее результатах.

Также большой вопрос, будет ли представлен Китай, отмечает газета.

"Важно, что делает Китай. Большинство участников в прошлый раз сожалели, что Китай не участвовал", - сказал источник издания.

Встреча в Джидде начнется уже сегодня вечером.

Ранее СМИ сообщали, что ожидается прибытие спецпредставителя КНР по украинскому вопросу Ли Хуэя.

Также Индия подтвердила свое участие в саммите.

А президент Мексики заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине. По его словам, "предстоит понять, какие цели ставятся".

При этом США накануне заявили, что не ждут реальных результатов от этих переговоров.