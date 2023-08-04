Саудовская Аравия хочет выступить в роли миротворца на саммите по Украине - Politico
Саудовская Аравия рассматривает проведение встречи по Украине в эти выходные как возможность представить себя в качестве миротворца.
Об этом пишет Politico.
При этом пока неясно, будет ли сам наследный принц Мухаммед бен Салман присутствовать на встрече. Но ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию о ее результатах.
Также большой вопрос, будет ли представлен Китай, отмечает газета.
"Важно, что делает Китай. Большинство участников в прошлый раз сожалели, что Китай не участвовал", - сказал источник издания.
Встреча в Джидде начнется уже сегодня вечером.
Ранее СМИ сообщали, что ожидается прибытие спецпредставителя КНР по украинскому вопросу Ли Хуэя.
Также Индия подтвердила свое участие в саммите.
А президент Мексики заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине. По его словам, "предстоит понять, какие цели ставятся".
При этом США накануне заявили, что не ждут реальных результатов от этих переговоров.