Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй примет участие в заседании по поводу урегулирования конфликта в Украине в Саудовской Аравии.

Об этом заявил МИД Китая.

"По приглашению Королевства Саудовской Аравии специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Джидду для участия в международном заседании по вопросам Украины. Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса", - сказано в заявлении на сайте МИД.

Между тем Wall Street Journal написал, что на саммите США постараются убедить Китай, что в его интересах способствовать прекращению войны в Украине и прекратить поддерживать Владимира Путина. По данным издания, именно поэтому местом встречи была выбрана Саудовская Аравия, так как у нее тесные связи с Китаем.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.

Вскоре Индия подтвердила участие в саммите по Украине.

А Wall Street Journal сообщил, что Китай может принять участие в саммите. По данным издания, которые, как видно, подтвердились, туда поедет спецпредставитель КНР Ли Хуэй.