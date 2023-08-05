В субботу, 5 августа, в Украине идет 528-й день войны с Россией.

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5 августа

07:56 В ВСУ объяснили, в чем сложности с преодолением российской обороны на юге.

Их перечислил командующий Сил поддержки Дмитрий Герега:

1. Противник устроил на оккупированных территориях многоэшелонированную систему инженерных ограждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая, их плотность достаточно велика.

2. Полосы заграждений включают в себя противотанковые минные поля, противотанковые рвы, бетонные пирамиды "зубы дракона", противотанковые ежи, проволочные препятствия.

3. Противник использует мины, в том числе таким образом, чтобы их нельзя было снять.

Для преодоления минных полей необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, у которых не хватает необходимой техники.

4. Сейчас сформировано пять инженерно-саперных батальонов. Часть их состава - 200 человек - прошла подготовку за границей. В течение июля-августа еще около 150 военных пройдут подготовку за рубежом.

5. ВСУ получили от Запада до 100 единиц спецтехники для создания проходов через российские заграждения (инженерные танки, установки и заряды разминирования, танковые мостовые составители и т.д.). Идёт подготовка экипажей за рубежом.

То есть, западная техника для преодоления заграждений ещё в полной мере не задействована.

07:38 Угрозы затопления российского танкера Sig нет, сообщили в Морском спасательно-координационном центре РФ.

Там подтвердили пробоину после атаки дрона у Керченского пролива.

Сообщается, что экипаж находится на судне, никто не пострадал.

Всего на борту было 11 человек, пишут паблики. Они публикуют кадры изнутри танкера.

02:01 В России официально подтвердили удар по танкеру к югу от Керченского пролива.

"Группа спасателей выдвинулась из Новороссийска в район Керченского пролива, где, как сообщили СМИ, произошла атака беспилотника по танкеру", - заявили в Морском спасательном подцентре Тамани.

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска также подтвердили информацию о выдвинувшейся группе спасателей.

Всего на борту было 11 человек, пишут паблики. Они публикуют кадры изнутри танкера.

01:43 Российские паблики публикуют запись сообщения с предположительно подбитого дроном к югу от Керченского пролива танкера Sig.

Из него следует, что взрыв произошел в машинном отделении, оно подтоплено, сам танкер на плаву, но идти самостоятельно не может.

Просит о помощи.

Российский телеграм-каналы пишут, что танкер был пустой. То есть, топливо или иной товар он не вез.

По предварительным данным погибших нет. Несколько членов экипажа получили ранения от осколков стекла.