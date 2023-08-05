Вчера вечером Украина снова атаковала российское судно в Черном море - на этот раз гражданское.

Если накануне под удар морских надводных дронов попал большой десантный корабль "Оленегорский горняк", то сегодня - нефтяной танкер Sig.

Как и БДК, танкер не утонул, и, видимо, будет восстановлен. То есть повреждения нанесены не фатальные. Хотя скорее всего основную роль в этом сыграла близость от морских баз РФ, куда смогли отбуксировать пострадавшие суда.

Но данные атаки, похоже, создают некую новую реальность в акватории Черного моря, сильно затрудняя уже не только военное, но и гражданское судоходство в портах РФ.

Данные действия выглядят как ответ Украины на выход России из зерновой сделки и на морскую блокаду портов Украины - вкупе с ударами по ним.

К чему приведет открытие нового - морского - фронта в российско-украинской войне, разбиралась "Страна".

Что произошло с танкером

Вчера вечером российские телеграм-каналы сообщили о предполагаемом поражении танкера Sig к югу от Керченского моста. Мост был официально перекрыт.

В Сети тем временем появилась аудиозапись радиограммы с танкера о повреждениях. Из него следует, что взрыв произошел в машинном отделении, оно подтоплено, сам танкер на плаву, но идти самостоятельно не может.

Также паблики писали, что танкер был пустой - то есть, без топлива или иного товара. Что подтверждалось и отсутствием кадров с пожаром и задымлением.

Позже российские власти подтвердили удар надводным дроном по этому кораблю. "Группа спасателей выдвинулась из Новороссийска в район Керченского пролива, где, как сообщили СМИ, произошла атака беспилотника по танкеру", - заявили в Морском спасательном подцентре Тамани.

Позже ведомство подтвердило пробоину в корабле, но сообщило, что оно не тонет, и экипаж находится на судне. Паблики тем временем опубликовали фото повреждений изнутри танкера.

С утра украинские медиа стали распространять видео, снятое, судя по всему, с того самого надводного катера, который атаковал российское судно.

По кадрам видно что это не было случайным попаданием, как изначально предполагали некоторые комментаторы (они писали, что задача дрона была атаковать Крымский мост, но по пути он случайно врезался в гражданский корабль).

На видео заметно, что дрон издалека совершает маневр и меняет курс для удара по судну.

Аналогичное видео вышло вчера после удара по российскому военному кораблю - "Оленегорский горняк". Его атаковал такой же дрон в бухте Новороссийска, где расположена еще одна база Черноморского флота и крупный торговый порт.

Об атаке на этот корабль и ее последствиях мы подробно рассказывали здесь.

Реакция на новую атаку в Черном море

Опубликованное в украинских СМИ видео не оставляло сомнений в том, кто осуществлял атаку. Тем более, что источником ролика сперва неофициально называлась СБУ - как и исполнителем этой акции.

Позже и сама спецслужба взяла на себя ответственность за атаку на танкер.

"Любая "бавовна", происходящая с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того - такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны", - заявил глава СБУ Василий Малюк.

Источники "BBC News Украина" дополнили, что надводный дрон нес 450 кило тротила, а сама операция проводилась СБУ совместно с военно-морским флотом. То же самое, напомним, писали и о поражении БДК "Оленегорский горняк".

В России центральные власти новой морской атаки не комментировали. Высказался на эту тему пока только зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - с традиционным заявлением с угрозами "ответного удара" по Украине.

При этом он сделал упор на угрозу экологической катастрофы, которая могла произойти, если бы танкер был полон нефти.

В духе "Киев был готов готов пойти на экологическую катастрофу" высказалась с утра и ряд других российских спикеров и блогеров. Не исключено, что это станет одним из основных тезисов, которые россияне будут транслировать в мире после удара по танкеру.

На Западе официальных комментариев по этому вопросу еще не было. Но в крупнейших СМИ уже звучат довольно неоднозначные сигналы по поводу украинских атак.

Financial Times пишет, что Вашингтон может быть недоволен нападением украинских морских дронов на бухту Новороссийска, где был поврежден БДК "Оленегорский горняк".

Причина - эта атака создала угрозу экспорту российской, а также казахской нефти, что может привести к росту цен на топливо, чего Байден пытается избежать накануне президентских выборов в США.

Издание отмечает, что атака на порт Новороссийска произошла после серии российских ракетных ударов по украинской инфраструктуре зернового экспорта. "Страны атакуют основные источники экспортного дохода друг друга", - пишет FT.

Также авторы публикации предполагают, что США и другие западные партнеры Украины могут быть недовольны ударами по нефтяному экспорту России.

"США прилагают усилия, чтобы сохранить российскую нефть на рынке, чтобы остановить рост мировых цен и не нанести вред мировой экономике, поскольку администрация президента Джо Байдена хочет, чтобы цены на нефть оставались стабильными перед президентскими выборами в следующем году", – пишет издание.

Оно отмечает, что Новороссийск является главным нефтяным портом России на Черном море и способен экспортировать около 600 000 баррелей в день. Это также главный пункт экспорта нефти из Казахстана, где заканчивается магистраль Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) мощностью 1,2 млн баррелей в сутки, в котором свою долю в частности имеет американская нефтяная компания Chevron.

"Белый дом не воспримет все, что рискует сократить поставки российской нефти на рынок", — сказала бывший аналитик ЦРУ, эксперт RBC Capital Markets Хелима Крофте. По ее словам, Вашингтон ожидает, что западную поддержку Украине будет труднее поддерживать, если в результате действий Киева обострится энергетический кризис в мире.

Отметим, что исходя из этой логи и удар по нефтяному танкеру также может вызвать недовольство Запада - поскольку создает новые угрозы поступлению нефти на рынок.

Впрочем, пока официально это недовольство - по крайней мере публично - не высказывалось.

Что означают атаки в Черном море? Три аспекта

Как уже писалось выше, судя по видео, дрон бил целенаправленно именно по танкеру Sig.

Возможно, конкретно именно это судно и было целью, так как оно ещё в 2019 году попало под американские санкции из-за перевозок авиатоплива для российской группировки войск в Сирию.

А возможно была задача атаковать вообще любое судно в районе Керченского пролива для реализации ранее заявленной украинским командованием угрозы атаковать суда, следующих в черноморские порты РФ и Крыма (такое заявление МО Украины сделало после аналогичных угроз со стороны РФ относительно судов, которые идут в украинские порты).

Таким образом Украина показывает, что судоходство в российские и крымские порты Черного моря является отныне небезопасным даже для гражданских судов.

Тем более, что каждое такое судно, в отличие от военных кораблей, трудно будет защитить от атаки дронами. Для этого нужно будет формировать целые конвои, как во Вторую Мировую войну.

Поэтому фактически такие удары можно рассматривать как попытка силовым путем побудить РФ вернуться в зерновую сделку - показывая россиянам, что, в противном случае, судоходство и в их порты окажется под угрозой.

С другой стороны, РФ в ответ может обвинить Украину в пиратстве, в попытке организовать экологическую катастрофу и в прочем. Что по этому поводу скажет Запад - вопрос отдельный (о нем ниже), но страны "глобального юга", теоретически, могут отреагировать. Тем более, что черноморские порты РФ являются основными для экспорта российского продовольствия и остановка отгрузки зерна через них повысит мировые цены.

И этот фактор может быть использован Россией для влияния на позицию незападных стран накануне встречи по мирному урегулированию в Саудовской Аравии. На которой Украина и Запад рассчитывали привлечь на свою сторону "глобальный юг". Удар по танкеру эту задачу, как минимум, не упрощает. При этом "глобальный юг" может усилить давление как на Запад, так и на РФ с целью возобновить "зерновую сделку" при одновременном снятии санкции с российского экспорта продовольствия и удобрений (чего Москва, собственно, и добивается).

То есть, это один аспект - зерновой. Но, как писалось выше, есть еще один - нефтяной.

Если допустить, что атаки морских дронов на торговые суда продолжатся и это, в перспективе, приведет к прекращению судоходства в российские порты и в Крым (что, вероятно, и является главной целью атак), то это полностью перекроет и российский, и казахский нефтяной экспорт через Новороссийск. При этом основной удар будет нанесен по Казахстану, для которого данный маршрут экспорта нефти является основным. Россия же сможет перенаправить часть потоков через свои порты в других морях (также как и продовольствия).

Соответственно, это вызовет рост мировых цен на нефть. Что ударит по странам- потребителям топлива (и, помимо прочего, позволит РФ компенсировать в определенной степени свои потери от сокращения экспорта).

В общем, последствия для мировой экономики будут значительными и не очень приятными для стран Запада и не только. Поэтому реакция Вашингтона, ЕС а также других крупных держав на морскую войну около Крыма и российского побережья действительно, как и пишет Financial Times, может быть неоднозначной.

В чисто военном отношении - наверняка, атака на танкер будет использована РФ как повод для обоснования новых ударов по портовой инфраструктуре Украины. А также, возможно, и по торговым судам, если они решат идти в украинские морские порты.

Тем более, что, как показывает пример тех же FPV-дронов, Россия быстро перенимает у Украины технологии ведения войны. И появление у РФ своего флота морских ударных беспилотников является лишь делом времени.

Кроме того, нельзя исключать, что увеличение военной активности в Чёрном море может, со временем, поставить под вопрос безопасность судоходства не только в порты Украины и РФ, но и других стран черноморского бассейна.

С учетом описанных выше рисков для мировой экономики, а также с учетом угрозы эскалации с вовлечением в войну новых стран, и в совокупности это может привести к увеличению международного давления для выхода на некие решения по окончанию боевых действий в Украине. Либо же, как минимум, для выхода на компромиссы для возобновления зерновой сделки.