СМИ сообщают, что российский флот в Новороссийске все-таки пострадал после ночной атаки дронами.

В сети появилось видео корабля, который опрокинуло на бок и его буксируют на берег.

По данным российский пабликов, подбит большой десантный корабль. У него затопило один из отсеков, из-за чего он дал крен.

Официально Россией заявляется, что все морские дроны уничтожены без последствий.

Позже в Сети опубликовали видео, как сообщается, как украинский надводный дрон поражает в борт большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк".

Украинские телеграм-каналы массово пишут, что операцию проводила СБУ.

Напомним, что сегодня в РФ заявили об атаке морских дронов на базу флота в Новороссийске.

Ранее в РФ сообщали, что ВСУ ночью снова пытались водным дроном атаковать корабль российского флота.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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