В пятницу, 4 августа, в Украине идет 527-й день войны с Россией.

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4 августа

07.38 Минобороны РФ заявляет об атаке морских дронов на базу флота в Новороссийске.

По данным ведомства, безэкипажные катера были поражены с кораблей "Суворовец" и "Оленегорскмй горняк".

Российские телеграм-каналы публикуют видео стрельбы по катерам.

Также МО РФ пишет о налете 13 беспилотников на Крым, утверждается, что все они уничтожены без последствий.

В Сети публикуется видео работы ПВО над Феодосией.

07.35 С вечера и ночью войска РФ пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Есть прилеты по Никополю, Красногригорьевской и Мировской громаде.

Пострадали двое жителей Никополя. Среди них 85-летняя женщина и 35-летний мужчина. Им оказана необходимая помощь. Будут лечиться дома.

В городе повреждены более двух десятков частных домов, легковой автомобиль и два грузовика. Повреждены несколько солнечных панелей, теплицы, три газопровода и две линии электропередач. Пострадали десять хозяйственных построек, еще две – уничтожены.

Последствия вражеских атак уточняются.