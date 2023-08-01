Минобороны РФ заявляет о новой атаке безэкипажных катеров на корабли Черноморского флота. Три катера пытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" в 340 км юго-западнее Севастополя.

Утверждается, что все три катера уничтожены, а корабли "продолжают выполнение задач".

Напомним, 25 июля "Сергей Котов" уже подвергался аналогичной атаке.

Британская разведка писала об участии этого корабля в блокаде черноморских портов Украины.

Также в РФ сообщают о второй атаке беспилотника на бизнес-центр "Москва Сити". Предыдущая такая атака была 30 июля.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Серьезно пострадали два здания, одно из которых - жилая многоэтажка. Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. Погибли шесть человек. Более 50 жителей пострадали. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели.

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