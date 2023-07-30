Сегодня под утро прозвучали взрывы в районе делового центра Москва-Сити в России. Повреждены фасады офисных зданий.

Минобороны РФ заявляет, что средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) там были подавлены два беспилотника. Ещё один был сбит над Одинцовским районом Подмосковья.

Также заявляется об атаке 25 дронов на Крым. Все они, как утверждают в МО РФ, сбиты и посажены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет.

Также на видео попал момент взрыва беспилотника на территории "Москва-Сити".

Сообщается, что после ночного удара по Москва-Сити повреждено помещение в одной из высоток.

Напомним, 28 июля в минобороны РФ заявили, что дрон пытался атаковать объекты в Московской области, но был уничтожен.

Также 24 июля сообщалось об атаке Москвы беспилотниками. Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев утверждал, что атака беспилотников на Москву имела целью объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления.

Война в Украине идет уже 522-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2023 года в онлайне.

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