Россияне начали применять новую тактику использования беспилотников "Шахед".

Об этом написал в Фейсбуке украинский военный специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов с позывным Флэш.

В ходе вчерашней ночной атаки ударные дроны не сразу атаковали цели, а кружили вокруг Киева и других областей.

"Такие маневры - это или просто выматывание ПВО, или прощупывание ПВО. Чтобы россиянам понять, где точно был сбит "Шахед", а где свободно пролетел. Если такие маневры - это прощупывание, то обычно дальше следует ракетный удар. Иначе актуальность прощупывания быстро устаревает. Если удара нет, то задача у кругов была потратить ракеты нашего ПВО", - пишет Бескрестнов.

Как сообщала "Страна", минувшей ночью РФ атаковала беспилотниками несколько областей Украины.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, откуда Россия запускала "Шахеды".

По данным спикера ОК "ЮГ" Натальи Гуменюк, Украину уже атакуют "Шахеды", собранные на территории РФ.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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