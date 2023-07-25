Немецкий концерн Rheinmetall заявляет, что поставит Украине в ближайшие месяцы еще два зенитных комплекса ближнего действия Skynex.

Об этом сообщается на сайте концерна.

Данные системы могут сбивать дроны, крылатые ракеты и управляемые боеприпасы.

Основной снаряд системы – программируемый AHEAD с функцией воздушного подрыва. Он имеет 152 поражательных элемента, которые образуют "облако" для уничтожения цели.

Системы Skynex будут установлены на новые военные грузовики Rheinmetall HX 8x8.

Ранее мы писали, что Rheinmetall передаст Украине дополнительно 20 БМП Marder в течение этого лета - по 10 штук на каждый оставшийся месяц.

Также концерн Rheinmetall откроет в Украине завод по производству и ремонту танков и другой бронетехники.

Война в Украине идет уже 517-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера утром три дрона атаковали Москву. Как утверждается, их подавили средствами РЭБ. Мэрия зафиксировала удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Журналист Христо Грозев утверждает, что целью были объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления. Тем временем Россия продолжает бить по украинским портам. Вчера ночью была почти 4-часовая атака "Шахидами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области - порту Рени.

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