Немецкий концерн Rheinmetall в ближайшие три месяца откроет в Украине завод по производству и ремонту танков и другой бронетехники.

Об этом сообщил гендиректор компании Армин Паппергер в интервью CNN.

Завод будет расположен на западе страны.

"(Украинцы - Ред) должны помочь себе - если им всегда придется ждать, (пока - Ред) европейцы или американцы помогут им в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно", - сказал Паппергер.

Ранее в этом году в компании говорили, что хотят запустить в Украине завод производительностью около 400 танков в год.

Также там будут производить бронетранспортеры Fuchs.

Частично завод будет находиться в собственности "Укроборонпрома".

При этом Паппергер уверен, что предприятие удастся защитить от ударов РФ.

"Сейчас много заводов, производящих военную продукцию [в Украине]. Это просто еще один - и мы можем защитить и его", - сказал он.

Отметим, что также Rheinmetall планирует открыть хаб для техобслуживания поставляемых Украине вооружений в Румынии и центр для ремонта украинских танков Leopard 2 в Польше.

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