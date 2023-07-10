Немецкий концерн Rheinmetall откроет в Украине завод по производству и ремонту танков и другой бронетехники
Немецкий концерн Rheinmetall в ближайшие три месяца откроет в Украине завод по производству и ремонту танков и другой бронетехники.
Об этом сообщил гендиректор компании Армин Паппергер в интервью CNN.
Завод будет расположен на западе страны.
"(Украинцы - Ред) должны помочь себе - если им всегда придется ждать, (пока - Ред) европейцы или американцы помогут им в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно", - сказал Паппергер.
Ранее в этом году в компании говорили, что хотят запустить в Украине завод производительностью около 400 танков в год.
Также там будут производить бронетранспортеры Fuchs.
Частично завод будет находиться в собственности "Укроборонпрома".
При этом Паппергер уверен, что предприятие удастся защитить от ударов РФ.
"Сейчас много заводов, производящих военную продукцию [в Украине]. Это просто еще один - и мы можем защитить и его", - сказал он.
Отметим, что также Rheinmetall планирует открыть хаб для техобслуживания поставляемых Украине вооружений в Румынии и центр для ремонта украинских танков Leopard 2 в Польше.
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