Ночью 25 июля войска РФ совершили очередную атаку по городам Украины ударными беспилотниками "Шахед". В трех областях на севере страны работала противовоздушная оборона. Было зафиксировано около десяти беспилотников.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал подробности ночной атаки дронами в эфире национального телемарафона.

По его словам, около половины вражеских беспилотников (до пяти) уничтожено разными средствами поражения.

"Беспилотник - сложная цель, безусловно. Каждый раз оккупанты, запуская их, меняют направление, курс движения. Раньше запускали с аэродрома "Сеща" (Брянская область РФ - Ред.), теперь из Курской области запускают. Также начали запускать с полигона "Чауда" из оккупированного Крыма, а не только из Приморско-Ахтарска", - сказал он.

Также Игнат добавил, что противник будет искать пути и методы, чтобы как можно дальше БПЛА, как можно эффективнее доходили до своих целей.

"Наша задача – это все просчитывать, выяснять и уничтожать", – сказал Игнат.

Напомним, что Киев ночью атаковали беспилотниками.

Война в Украине идет уже 517-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера утром три дрона атаковали Москву. Как утверждается, их подавили средствами РЭБ. Мэрия зафиксировала удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Журналист Христо Грозев утверждает, что целью были объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления. Тем временем Россия продолжает бить по украинским портам. Вчера ночью была почти 4-часовая атака "Шахидами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области - порту Рени.

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