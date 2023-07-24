США не поддерживают украинские атаки по российской территории.



Об этом заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя налет беспилотников на Москву.

"Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России", - сказала она.

Жан-Пьер добавила, что Крым является украинской территорией. Также она заявила, что Россия могла бы быстро восстановить мир, если бы отвела свои войска.

Напомним, рано утром 24 июля столицу России Москву атаковали беспилотники. Сообщалось о взрыве возле здания Минобороны и ГРУ РФ.

Украинские СМИ писали, что атака дронов по Москве может являться спецоперацией Главного управления разведки при Минобороны Украины.

В Кремле заявили, что все беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, были нейтрализованы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал и атаку на оккупированный Крым. По его словам, все силы безопасности "начеку", а вероятность новой атаки на Крымский мост сохраняется. Также он пообещал продолжение вторжения.

А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после утренней атаки на Москву призвал выбирать "неожиданные цели" для ударов по Украине.