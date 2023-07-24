Атака дронов по Москве - это спецоперация Главного управления разведки при Минобороны Украины.

Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

На данный момент известно о трех дронах, некоторые из которых упали рядом со структурами минобороны РФ на Комсомольском проспекте. Один из дронов попал в здание на проспекте Лихачева, где расположен магазин "Леруа Мерлен".

Российская пресса сообщает, что еще один беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища. Никто не пострадал.

Также появилось видео с места падения дрона на Комсомольском проспекте.

Соответствующие кадры публикуют российские паблики.

Повреждена крыша здания, улица усыпана осколками стекол.

Журналист Христо Грозев утверждает, что в этом районе целью атаки была штаб-квартира кибервойск ГРУ и хакерской группировки Fancy Bear, которые расположены прямо напротив. Официально эта информация не подтверждена.

Напомним, рано утром 24 июля столицу РФ Москву атаковали беспилотники. В минобороны РФ заявляли о двух взрывах.

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров подтвердил, что Москву и Крым атаковали беспилотники. И заявил, что "этого будет больше".

При этом напрямую о том, чьи это дроны, он не сказал.

Ранее сообщалось, что сегодня во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил о прилете по складу боеприпасов в Джанкойском районе и объявил эвакуацию населения сел в радиусе пяти километров от места взрыва.