Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, были нейтрализованы.

По данным СМИ, дронов было три, и как минимум один упал рядом со структурами Минобороны РФ.

По атаке на оккупированный Крым спикер Путина говорит, что все силы безопасности "начеку", а вероятность новой атаки на Крымский мост сохраняется. В ответ он обещает продолжение вторжения.

В то же время, российские военные паблики пишут, что сегодня в Крыму был не только налет беспилотников, но и удар по складам с боеприпасами в Джанкойском районе ракетами Storm Shadow.

По их данным, три ракеты попали в склад с боеприпасами в окрестностях поселка Вольное и одна - по ремонтной базе у Новостепного. Все четыре попали в цель.

А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после утренней атаки на Москву призвал выбирать "неожиданные цели" для ударов по Украине.

"Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы, есть и другие места, где нас пока не ждут, и где эффект будет очень весомым", - написал Медведев.

Ранее в минобороны РФ заявляли о поражении всех беспилотников над оккупированным Крымом. А так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов подтверждал прилет по складу боеприпасов в Джанкойском районе и объявил эвакуацию населения в радиусе пяти километров от места взрыва в Джанкойском районе.