Министерство обороны РФ заявляет, что все дроны над оккупированным Крымом были поражены.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заявлено, что три беспилотника сбили системы ПВО, а 14 были подавлены средствами РЭБ. Большинство упали в море, но три - на территории аннексированного полуострова.

Между тем сегодня назначенный РФ так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов подтверждал прилет по складу боеприпасов в Джанкойском районе.

Он сообщал, что в радиусе пяти километров от "места ЧП" в Джанкойском районе решено эвакуировать население, а также приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой - Симферополь. Вскоре по трассе возобновили движение транспорта.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

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