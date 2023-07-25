Ночью 25 июля РФ совершила широкомасштабную атаку беспилотниками, которая охватила несколько регионов.

Об этом утром сообщаю власти разных областей.

Так, в Полтавской области ночью был сбит беспилотник.

Еще один "Шахид" ночью был сбит над Сумской областью, сообщают власти региона.

Три беспилотника ударили ночью по Черкасской области.

По данным ОВА, два "Шахида" попали в поля, еще один - в пустой сельскохозяйственный ангар. Обошлось без пострадавших и пожаров.

В Киевской области были сбиты все атаковавшие ночью дроны, обломки одного из них упали в траву и подожгли ее, сообщили власти региона.

Ранее сообщалось об отражении всех БПЛА, летящих на Киев. Их обнаружили и сбили на подлете к столице.

Житомирская область также ночью подверглась атаке "Шахедов", сообщает ОВА.

По предварительной информации, пострадал инфраструктурный объект. Информация о жертвах уточняется.

Также утром стало известно, что из-за обстрелов в обход Шепетовки в Хмельницкой области пустят поезда львовского направления. Пассажиров обещают посадить на следующие рейсы без обмен билетов.