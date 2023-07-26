Украина, которая известна, как страна сельского хозяйства и тяжелой промышленности, превратилась в суперлабораторию по разработке инновационных военных продуктов и имеет вполне реальную возможность разработать решения мирового уровня.

Об этом пишет Washington Post.

По мнению издания, Украина, которая известна сельским хозяйством и тяжелой промышленностью, из-за войны с РФ стала своего рода суперлабораторией изобретений, привлекая инвестиции, включая бывшего исполнительного директора Google Эрика Шмидта.

Отмечается, что более 200 украинских компаний, которые занимаются производством беспилотников, сейчас работают бок о бок с военными подразделениями на передовой, чтобы настроить и усилить дроны.

Washington Post отмечает, что улучшения в скорости, дальности полета, грузоподъемности и других возможностях оказывают непосредственное влияние на поле боя, позволяя Украине уничтожать российскую технику, взрывать посты наблюдения и даже разрушать части дорогого Крымского моста в ходе операции с участием морских беспилотников со взрывчаткой.

Издание пишет, что преимущества работы над технологиями в Украине в том, что компании могут не просто разрабатывать, но и тестировать свою продукцию.

Напомним, дроны на прошлой неделе атаковали Москву, сообщалось о взрыве возле здания Минобороны и ГРУ РФ.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.