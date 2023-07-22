В США успешно испытали дрон-разведчик PHASA-35, который неуязвим для систем ПВО и может автономно летать целый год.

Об этом сообщают западные СМИ.

PHASA-35 - это аббревиатура, которая расшифровывается как Persistent High Altitude Solar Aircraft (устойчивый высотный солнечный самолет). Высотный беспилотный летательный аппарат с длительным сроком службы разработала компания BAE Systems в сотрудничестве с Prismatic.

За 24 часа PHASA-35 поднялся на высоту более 66 000 футов (20 116 метров), достигнув стратосферы, после чего успешно приземлился.

Испытания завершились еще в прошлом месяце в Нью-Мексико, но о них стало известно только сейчас. Они позволили инженерам оценить работу экспериментального беспилотника в пределах атмосферы планеты.

Дрон может проводить сверхдолговременную разведку и наблюдение. Также его можно использовать для обеспечения связи, включая форматы 4G и 5G, оказания помощи при стихийных бедствиях и защите границ - в качестве альтернативы традиционным бортовым и спутниковым системам.

PHASA-35 имеет размах крыльев 35 метров и может нести полезную нагрузку 15 кг. Он работает на солнечных батареях, от которых подзаряжается ночью.

На высоте 20 км дрон не видят радары, он неуязвим для систем ПВО.

По данным прессы, он может сыграть решающую роль и в войне в Украине.

Это первое из серии испытаний, запланированных для подтверждения успешности работы аппарата, который разработчики хотят сделать доступным для оборонных и коммерческих рынков.

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