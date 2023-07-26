Украину уже атакуют "Шахеды", собранные на территории России. Это удалось установить по маркировке кириллицей на дронах.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"То, что на остатках тех "Шахедов", которые были найдены после последних атак, была уже маркировка, к примеру, кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское", - сказала Гуменюк.

Собирают их в Татарстане. Там же строится завод по полноценному производству дронов. Сдать проект планируют в 2024 году.

Напомним, в Минобороны США считают, что строящийся в России с помощью Ирана завод по производству беспилотников может оказать существенное влияние на войну в Украине.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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