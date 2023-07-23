Shahed-149 Gaza. Скриншот видео

Корпус стражей исламской революции Ирана показал фото новой версии "Шахеда" - Shahed-149 Gaza. Новый беспилотник получил подвесное шасси и опору.

Первый образец аппарата был представлен ещё в мае 2021 года.

По заявлению разработчиков, Shahed-149 способен лететь более 35 часов и может преодолевать до семи тысяч километров за один полёт. Прочие характеристики неизвестны.

Предполагается, что этот беспилотник будет служить для нужд разведки.

В Иране показали новый беспилотник

В Иране показали новый беспилотник

Перед этим Иран представил гиперзвуковую ракету Fattah, заявив, что она способна обойти израильский "Железный купол". По заявлению Тегерана, эта гиперзвуковая баллистическая ракета имеет скорость около 12-13 Маха, может "маневрировать в атмосфере и вне ее" и проходить через все системы противоракетной обороны. Для сравнения: российский "Кинжал", как считается, разгоняется до 10-12 Маха. Fattah позиционируется как эффективное средство поражения ПВО.

Кроме того, недавно Иран представил свою новую ракету с дальностью полета до 2000 километров, невосприимчивую для РЭБ. Это "Хайбер" - новейшая версия из семейства ракет "Хорремшехр", оснащённая двигателем на жидком топливе и способная нести боеголовку массой до 1 500 кг.

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