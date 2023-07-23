Корпус стражей исламской революции Ирана показал фото новой версии "Шахеда" - Shahed-149 Gaza. Новый беспилотник получил подвесное шасси и опору.

Первый образец аппарата был представлен ещё в мае 2021 года.

По заявлению разработчиков, Shahed-149 способен лететь более 35 часов и может преодолевать до семи тысяч километров за один полёт. Прочие характеристики неизвестны.

Предполагается, что этот беспилотник будет служить для нужд разведки.

Перед этим Иран представил гиперзвуковую ракету Fattah, заявив, что она способна обойти израильский "Железный купол". По заявлению Тегерана, эта гиперзвуковая баллистическая ракета имеет скорость около 12-13 Маха, может "маневрировать в атмосфере и вне ее" и проходить через все системы противоракетной обороны. Для сравнения: российский "Кинжал", как считается, разгоняется до 10-12 Маха. Fattah позиционируется как эффективное средство поражения ПВО.

Кроме того, недавно Иран представил свою новую ракету с дальностью полета до 2000 километров, невосприимчивую для РЭБ. Это "Хайбер" - новейшая версия из семейства ракет "Хорремшехр", оснащённая двигателем на жидком топливе и способная нести боеголовку массой до 1 500 кг.