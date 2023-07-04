Иран присоединился к Шанхайской организации сотрудничества. Исламская республика стала девятым членом межгосударственного объединения, в которое входят Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Об этом сообщил секретариат ШОС.

Сегодня состоялась видеоконференция ШОС, на которой ее участники обсуждали противодействие западным санкциям, увеличение доли национальных валют в межгосударственных сделках и запуск совместных проектов.

ШОС не является военным блоком, главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнёрства, научного и культурного взаимодействия.

Многие страны ШОС входят еще и в БРИКС, который в последнее время также стремится к расширению.

Так, недавно свою заявку на вступление в БРИКС подал Египет. Также в конце июня власти Эфиопии подали заявку на вступление в БРИКС.

Между тем президент Финляндии Саули Ниинистё призвал всерьез отнестись к росту БРИКС, взаимоотношениям России с развивающимися странами и к их негативному отношению к Западу.