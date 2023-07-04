Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества
Иран присоединился к Шанхайской организации сотрудничества. Исламская республика стала девятым членом межгосударственного объединения, в которое входят Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Об этом сообщил секретариат ШОС.
Сегодня состоялась видеоконференция ШОС, на которой ее участники обсуждали противодействие западным санкциям, увеличение доли национальных валют в межгосударственных сделках и запуск совместных проектов.
ШОС не является военным блоком, главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнёрства, научного и культурного взаимодействия.
Многие страны ШОС входят еще и в БРИКС, который в последнее время также стремится к расширению.
Так, недавно свою заявку на вступление в БРИКС подал Египет. Также в конце июня власти Эфиопии подали заявку на вступление в БРИКС.
Между тем президент Финляндии Саули Ниинистё призвал всерьез отнестись к росту БРИКС, взаимоотношениям России с развивающимися странами и к их негативному отношению к Западу.