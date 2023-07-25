Строящийся в России с помощью Ирана завод по производству беспилотников может оказать существенное влияние на войну в Украине.



Об этом сообщили аналитики Разведывательного управления Минобороны США во время брифинга.



По их словам, строящийся завод по производству беспилотников обеспечит Россию новым запасом беспилотников, который "на порядки больше", чем то, что она смогла закупить в Иране на сегодняшний день.

По оценкам экспертов. строительство будет завершено к концу года.

В Разведывательном управлении США считают, что всего Иран пока что передал России более 400 беспилотников Shahed-131/136 и Mohajer, этот запас уже почти полностью иссяк.

Еще зимой западные СМИ писали, что Россия хочет построить более быстрый беспилотник, чем иранские "Шахеды", чтобы создать Украине новые проблемы. Однако производить их, по плану Москвы, все равно будет Иран, но уже на территории России. Как тогда предположили СМИ, фабрика дронов будет находится в городе Елабуга, что в 1100 километрах до границы с Украиной.

Весной сообщалось, что президент РФ Владимир Путин хочет выделить на разработку и производство российских беспилотников триллион рублей (12,35 млрд долларов).