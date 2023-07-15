Забастовка на военном заводе в Шотландии может задержать поставки для ВСУ ракет Storm Shadow и Brimstone. Об этом пишет Mirror.

Более 50 ключевых рабочих склада завода в Бейте уволились в пятницу, а в понедельник там будет забастовка.

"Рабочим, которые перемещают бомбы на складе, платят чуть больше прожиточного минимума, и они могли бы заработать больше, передвигая "банку фасоли" в супермаркете", - говорится в статье.

Сейчас складские рабочие зарабатывают 10,42 фунтов стерлингов в час (порядка 500 гривен).

Поставки ракет Украине могут пострадать, если забастовка продолжится в долгосрочной перспективе, добавляет издание.

То есть, следуя логике статьи, ракеты для Украины Британия производит, а не передает со складов министерства обороны.

Как писала "Страна", россияне утверждают, что захватили британскую ракету Storm Shadow и изучат ее, чтобы сбивать с помощью ПВО.

Напомним, по словам главы Минобороны Украины Резникова, британские ракеты Storm Shadow стопроцентно поразили определенные Генштабом ВСУ цели.

Война в Украине идет уже 507-й день. Мы следим за последними новостями 15 июля 2023 года в онлайне.

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