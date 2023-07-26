Ночью 26 июля "Шахеды" атаковали Первомайскую громаду к югу от Харькова.

Об этом сообщил мэр города Первомайского Николай Бакшеев.

По его данным, есть попадания в промышленные объекты, вспыхнул пожар. На месте работают спасатели.

Информации о жертвах нет.

В небе над городом несет дежурство истребитель ВСУ.

Напомним, что ранее в результате обстрела Купянска Харьковской области погибла женщина.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

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