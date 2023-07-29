В репортаже CNN показали украинский морской беспилотник. Утверждается, что дальность его действия составляет 800 км. Он может нести до 300 кг взрывчатки.

Предположительно, речь идет о морском беспилотнике MAGURA V5, который предназначен для разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, а также боевых миссий. Его разработала украинская госкомпания СпецТехноЭкспорт.

Как заявляют разработчики, дрон сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность при работе в критических условиях.

Его длина – 5,5 метра, ширина – 1,5 метра, а высота дрона над ватерлинией составляет 50 сантиметров. Среди остальных характеристик:

полезная нагрузка – 320 кг;

крейсерская скорость – 41 км/ч;

максимальная скорость – 78 км/ч;

запас хода – 833 км.

Накануне минобороны РФ заявляло об атаке морских дронов на патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота. Атака была совершена в 370 км юго-западнее Севастополя, где корабль выполнял "задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря".

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