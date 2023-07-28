В пятницу, 28 июля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии беспилотника.

По его словам - без жертв и разрушений.

Позже минобороны РФ выпустило сообщение, что дрон пытался атаковать объекты в Московской области, но был уничтожен.

Имела ли место атака двух БПЛА, или чиновники говорили об одном и том же беспилотнике - не уточняется.

Напомним, что до этого в Москве сообщали сбитии беспилотника 24 июля.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западня пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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