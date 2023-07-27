ФСБ заявляет о попытке Украины устроить "теракт" на корабле Черноморского флота, несущем "высокоточные ракеты". Видимо, речь идет о "Калибрах".

Заявляется, что якобы был задержан "завербованный спецслужбой Украины военнослужащий ВМФ, у него изъяты два СВУ".

Напомним, что ранее британская разведка сообщала, что РФ перебросила патрульный корабль для перехвата коммерческих судов в Черном море после прекращения "зерновой сделки".

Также мы писали о том, что в РФ заявили об атаке морских дронов на патрульный корабль в Черном море.

И о том, что РФ активировала удары по Одессе 5-тонными ракетами Х-22 для уничтожения авианосцев.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

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