РФ перебросила патрульный корабль для перехвата коммерческих судов в Черном море - британская разведка
Черноморский флот России изменил свою позицию после того, как Россия вышла из зерновой сделки, готовясь ввести блокаду Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.
По данным британской разведки, патрульный корвет "Сергей Котов" переброшен в южную часть Черного моря для патрулирования судоходного пути между Босфором и Одессой.
"Существует реальная возможность того, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину", - говорится в сводке Минобороны Британии.
Зерновая инициатива смягчила участие Черного моря в войне, но теперь существует вероятность увеличения интенсивности и масштабов насилия в этом районе, отмечают в разведке.
Напомним, вчера в России заявили об атаке морских дронов на патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота.
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