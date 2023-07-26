Черноморский флот России изменил свою позицию после того, как Россия вышла из зерновой сделки, готовясь ввести блокаду Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.



По данным британской разведки, патрульный корвет "Сергей Котов" переброшен в южную часть Черного моря для патрулирования судоходного пути между Босфором и Одессой.

"Существует реальная возможность того, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину", - говорится в сводке Минобороны Британии.

Зерновая инициатива смягчила участие Черного моря в войне, но теперь существует вероятность увеличения интенсивности и масштабов насилия в этом районе, отмечают в разведке.

Напомним, вчера в России заявили об атаке морских дронов на патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота.

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