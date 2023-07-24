Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявляет, что будет проверять суда, идущие через Керченский пролив, потому что в одном из них якобы были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заявлено, что нашли их 22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна. В мае это судно находилось в украинском порту Килия, а в июле в турецком порту Тузла полностью сменилась команда, состоявшая из 12 граждан Украины.

Также в нем были обнаружены признаки стороннего вмешательства в конструктивные части.

ФСБ считает, что судно использовали для доставки взрывчатки в Украину. Ему запретили проход через Керченский пролив.

Сообщают, что остальные суда будут проверять при проходе через пролив "в целях предотвращения террористических и диверсионных акций".

Ранее в МИД РФ заявили, что суда, следующие в Украину, будут досматривать, перед тем как "предпринимать меры".

Напомним, сегодня во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Сообщалось о двух взрывах у птицефабрики в Красногвардейском. Кроме того, так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил о прилете по складу боеприпасов в Джанкойском районе.