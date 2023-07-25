Россия с 18 июля активизировала дальние удары по Одессе и другим районам юга Украины. В этих атаках использовалось необычное количество ракет Х-22 весом 5,5 тонн, изначально предназначенных для уничтожения авианосцев.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Разрушены несколько зернохранилищ в Черноморском порту, к югу от Одессы, а также исторический центр города. 24 июля Россия нанесла удар беспилотниками-камикадзе по докам на реке Дунай, примерно в 200 метрах от румынской границы.

По данным британской разведки, в период с августа 2022 года по июнь 2023 года, когда еще действовала Черноморская зерновая инициатива, Россия в целом воздерживалась от нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры в южных портах.

"Поскольку России не удалось возобновить сделку, Кремль, вероятно, чувствует себя политически ограниченным и пытается нанести удары по целям в Одессе, поскольку считает, что Украина хранит военные активы в этих районах. С самого начала войны ударная кампания России характеризовалась плохой разведкой и неэффективным процессом нацеливания", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по собору в Одессе ударила российская противокорабельная ракета.

Он также попросил союзников передать Украине больше систем ПВО.

Война в Украине идет уже 517-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера утром три дрона атаковали Москву. Как утверждается, их подавили средствами РЭБ. Мэрия зафиксировала удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Журналист Христо Грозев утверждает, что целью были объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления. Тем временем Россия продолжает бить по украинским портам. Вчера ночью была почти 4-часовая атака "Шахидами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области - порту Рени.

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