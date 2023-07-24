Утром 24 июля из-за аварии на подстанции оператора системы передачи без света остались 124 тысячи потребителей в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Из-за ряда технологических нарушений, в том числе короткого замыкания, на оборудовании оператора система передачи в Одесской области была обесточена подстанция 330 кВ. Из-за чего без питания осталась Одесская ТЭЦ", - говорится в сообщении.

Причины аварийной ситуации выясняются.

Минэнерго заявляет, что свет всем уже восстановили, а "Укрэнерго" сообщает, что ограничения потребления еще продолжаются.

Напомним, сегодня Россия атаковала "Шахедами" портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

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