"Укрэнерго" возобновляет возможность экспорта электроэнергии в Словакию. Первый аукцион по доступу к экспорту стартует 21 июля с 200 МВт доступной мощности.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных линий на экспортном направлении Украина-Словакия стартует сегодня, 21 июля 2023 года. На аукционе будет предложено участникам 200 МВт с датой поставки 23 июля с 9:00 до 14:00", - говорится в сообщении.

В копании отмечают, что "Укрэнерго" и словацкий оператор системы передачи SEPS подписали соглашение, определяющее порядок проведения и распределения средств от аукционов по доступу к межгосударственным интерконнекторам между операторами двух энергосистем. Учитывая войну и постоянные риски от обстрелов, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется только на краткосрочный период на суточных аукционах.

Украинская электроэнергия будет экспортироваться только в часы суток, когда в энергосистеме есть избыток выработанной электроэнергии.

"Например, экспорт возможен в утренние и дневные часы, когда производство солнечных электростанций больше всего. В вечерние часы, когда солнечные электростанции не работают, а в энергосистеме ограничена возможность электростанций покрывать высокий уровень потребления электричества остается необходимость импорта", - добавили в "Укрэнерго".

Разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу для Украины и Молдовы сейчас составляет 400 МВт, для импорта - 1200 МВт.

Как писала "Страна", в мае в Словакии объяснили прекращение поставок электроэнергии из Украины отсутствием сбалансированного коммерческого соглашения.

Ранее "Укрэнерго" призывала украинцев отключать кондиционеры вечером, чтобы экономить электричество.