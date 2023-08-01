В Москве сообщают, что на территории "Москва Сити" взорвался еще один беспилотник.

Как сообщает минобороны РФ, два дрона были сбиты над Одинцовским и Нарофоминским районами.

Еще один упал на территории офисного комплекса "Москва Сити". Повреждена та же башня, что и в прошлый раз.

Как сообщил мэр Москвы Собянин, нарушено остекление на 21-м этаже здания.

Предыдущая такая атака была на днях -30 июля.

Российские паблики публикуют видео, а также пишут, что на 21 этаже башни здания, которое атаковал беспилотник, находится Министерство экономического развития РФ.

Ранее мы писали о том, что в Воздушных силах прокомментировали атаку дронов на Москву.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Серьезно пострадали два здания, одно из которых - жилая многоэтажка. Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. Погибли шесть человек. Более 50 жителей пострадали. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.