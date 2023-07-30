Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал удар дронами по территории делового центра "Москва-сити" в столице РФ 30 июля.

"В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Тех, кого война "не касается", она уже касается. Уже есть определенные настроения в России - что-то прилетает, прилетает громко. Поэтому говорить о российском покое в глубинке уже не приходится. Они получили то, что хотели", - заявил Игнат.

Юрий Игнат не подтвердил и не опроверг причастность украинских военных к взрывам в Москве.

То есть, исходя из этих слов, основная задача была информационно-психологическая - показать москвичам, что война не "где-то далеко", а уже пришла к ним в дом.

В то же время, российские паблики, поддерживающие войну, утверждают, что никакой военной цели эти удары не преследует, а призваны "переключить внимание" украинцев с ударов по территории Украины и создать "победную картинку". Также они предполагают, что Россией будет нанесен некий "ответный удар".

Также российские телеграм-каналы публикуют фото и видео правительственных документов, которых вынесло взрывной волной после удара дрона по одной из башен "Москва-Сити".

В этом здании находились офисы сразу нескольких российских министерств - минэкономразвития, минпромторга, минцифры, федерального агентства по делам национальностей.

Напомним, сегодня под утро прозвучали взрывы в районе делового центра Москва-Сити в России. Повреждены фасады офисных зданий.

Война в Украине идет уже 522-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 июля 2023 года в онлайне.