В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что "Россия оставляет право на жесткие меры в ответ на обстрел Таганрога и атаку БПЛА на Москву".

Об этом сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Тем временем российские СМИ пишут о 14 пострадавших при взрыве в Таганроге. Семь из них доставили в больницы, остальным помощь оказали на месте.

Напомним, что в минобороны РФ обвинили Украину в ударе ракетой по Таганрогу и Азову Ростовской области.

Губернатор региона Василий Голубев рассказал, что эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию художественного музея. Там разрушены стена, кровля, гаражи и хозяйственные постройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома. Сообщается о 15 пострадавших.

Также в России заявили, что удары по Ростовской области наносили "переделанными под ударный вариант" зенитными ракетами С-200. От ближайшей точки украинских позиций до Таганрога 120 километров.

Если действительно обстрел Ростовской области велся переданными ракетами С-200, то получается, что у Украины появился свой вариант относительно дальнобойных ракет.