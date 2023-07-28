В российском Таганроге произошел мощный взрыв.

Сначала о нем сообщили телеграм-каналы.

По данным одного из них, взрыв прозвучал в районе аквапарка "Лазурный" на улице Адмирала Крюйса. Однако позже выяснилось, что взрыв произошел у ресторана "Чехов сад" в центре города на улице Александровской, при этом есть пострадавшие.

По информации канала Baza, взрыв был во дворе государственного банка, который находится неподалеку от ресторана — рядом с Александровской площадью. В здании госбанка выбиты окна. Телеграм-канал также сообщил о трех пострадавших.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил взрыв и уточнил, что он произошел в центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад".

"Взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол. Информация об ущербе уточняется. Буду информировать", - написал чиновник в Телеграме.

Некоторые российские паблики сообщили о десяти пострадавших и обнаружении на месте взрыва осколков снаряда.

Между тем на видео первых минут после взрыва люди говорят о запахе газа. По информации телеграм-каналов, на месте взрыва был газораспределительный пункт.

Ранее мы писали, что, в ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. Из-за ЧП были остановлены автомобильное и железнодорожное движение. Также приостановили паромное сообщение между Кубанью и Крымом. При взрыве погибла ехавшая по мосту семья из Белгородской области: муж и жена. Их дочь выжила.

А в начале июля в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края РФ прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, он произошел вследствие попытки ударить ракетой по складу топлива на близлежащем военном аэродроме.